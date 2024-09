Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 27.09.2024, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 29.09.2024, 13:00 Uhr, für den Bereich Goslar und Langelsheim

Goslar (ots)

Goslar-Jerstedt

Am Sonntag, gegen 08:15 Uhr, gerät aus unbekannten Gründen ein Papiercontainer in Jerstedt, Am Sportplatz in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr wird das Feuer gelöscht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Langelsheim

Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr, kommt es in Langelsheim, in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger aus dem Landkreis Goslar, der die Bahnhofstraße in Richtung Freiheitsplatz befährt, hat mit seinem PKW VW Golf in Höhe einer Pizzeria hinter einem PKW VW Geländewagen einparken wollen. Dabei stößt er mit seiner Fahrzeugfront gegen das Heck des geparkten Geländewagens. Im Anschluss möchte er rückwärtsfahren, lenkt dabei nach rechts ein, beschleunigt seinen PKW zu schnell, fährt über den dortigen Gehweg und prallt mit dem Fahrzeugheck gegen die Hausfassade der dortigen gut besuchten Pizzeria. Eine Gefährdung der Gäste in der Pizzeria hat nicht stattgefunden. Die 38-jährige Beifahrerin im Golf wird dabei augenscheinlich leicht verletzt und vorsorglich für weitere Untersuchungen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Schaden am Golf, am Geländewagen und an der Hausfassade wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

