POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.09.2024

Goslar (ots)

Versuchter Betrug

Am Freitag, den 27.09.2024, stellte ein 69-jähriger Seesener, gegen 11:15 Uhr, auf dessen PC-Bildschirm eine Fehlermeldung, in Form eines sogenannten Pop-up-Fensters, fest. In der Benachrichtigung wurde dieser aufgefordert den Kundenservice zu kontaktieren, welches dieser sogleich umsetzte, um die Fehlerquelle beheben zu lassen. Unter dem Vorwand Opfer eines angeblichen Hackerangriffes geworden zu sein, wurde der Anzeigeerstatter zu einer Zahlung von über 2.400,00 EUR angehalten. Einer Lastschriftabbuchung wurde zugestimmt, jedoch aus unbekannten Gründen nur kurzzeitig vollzogen, sodass eine Zurückbuchung aufs Konto der 69-Jährigen folgte. Schließlich wurden der Kauf von digitale Guthabenkarten abverlangt, woraufhin der Anzeigeerstatter den Betrugsversuch erkannte und umgehend das Gespräch beendete. Ein finanzieller Schaden konnte damit verhindert werden.

Daher ergeht der eindringliche Hinweis der Polizei:

- Mitarbeiter eines IT-Unternehmens rufen nur bei einem konkret erteilten Auftrag an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei einer Fehlermeldung (vermeintlicher Hackerangriff), gibt es nicht. Offizielle Hilfestellungsanfragen erfolgen fast ausschließlich per E-Mail. - Beenden Sie umgehend das Gespräch, gehen Sie keinen Aufforderungen nach und geben sie keine Daten, insbesondere Bankverbindungen, preis - Wurde sich Zugriff auf Ihren Rechner verschafft, so trennen Sie Ihren PC vom Internet und ändern sie umgehend sämtliche Passwörter

Sachbeschädigung an Turnhalle der Grundschule Rhüden

Am Freitagabend, des 27.09.2024, im Zeitraum von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte zum wiederholten Male eine Fensterscheibe einer Eingangstür der Grundschulsporthalle, in Rhüden. Der dadurch verursachte Sachschaden wird auf etwa 150,00 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen und / oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich mit der Polizei Seesen, unter der Tel.: 05381-9440, in Verbindung zu setzen.

i.A. Schneider, PKin

