Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.09.2024

Goslar (ots)

Liebenburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einer Baustelle in Liebenburg zu einem Diebstahl.

Zwischen 16 Uhr und 8 Uhr schlugen die Diebe auf der Baustelle in der Poststraße Höhe Waldcafe zu und entwendeten einen sogenannten Baggerlöffel im Wert von etwa 1.200 Euro.

Hinweise zu dieser Tat oder Beobachtungen, die mit dieser in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Liebenburg unter der Amtsnummer (05346) 946800 entgegen.

+++

Vienenburg

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am frühen Donnerstagmorgen in eine Spielhalle in Vienenburg ein.

Anwohner hatten gegen 3.35 Uhr von einer Spielhalle in der Kaiserstraße Lärm vernommen und einen dunklen Audi Avant bemerkt, der sich mit abgeklebten Kennzeichen in Richtung Wiedelah entfernte.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass sich der oder die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zur Spielhalle verschafft hatten. Hier entwendeten sie bislang unbekanntes Diebesgut und entkamen anschließend.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (05321) 3390 zu melden. Insbesondere sind Hinweise oder Beobachtungen zu dem flüchtigen Audi und deren Insassen von Bedeutung.

+++

Langelsheim

Am Donnerstagmorgen kam es in Langelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Fußgängerin.

Gegen 8 Uhr befuhr ein 55-jähriger Langelsheimer die Ringstraße und beabsichtigte, in Höhe der Rettungswache nach links abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich eine 9-jährige Schülerin aus Langelsheim, die die Straße überquerte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Schülerin stürzte zu Boden, zog sich dabei Verletzung zu und wurde in das Krankenhaus Goslar verbracht.

+++

Goslar

Am Donnerstagabend stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Verstöße durch einen Pkw-Fahrer fest.

Gegen 19.50 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Goslarer, der mit einem VW UP auf der Heinrich-Pieper-Straße unterwegs war. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss berauschender Mittel und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

