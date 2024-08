POL-LDK: + 37-Jähriger verletzt Polizistinnen + Beleidigt und bedroht + Büros durchwühlt + Auf Spielplatz gedroht + Diebe im Biergarten + Mit Ford überschlagen + Unterbringung nach versuchter Brandstiftung +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Herborn: Hausverbot nicht akzeptiert / 37-Jähriger verletzt Polizisten -

Der ungebetene Gast einer Herborner Pizzeria verletzte gestern Abend zwei Polizistinnen und einen Polizisten. Der Wirt rief gegen 18.40 Uhr die Ordnungshüter zu Hilfe, da der Mann, trotz mehrfacher Aufforderung und nach wiederholter Belästigung von Gästen, das Lokal nicht verlassen wollte. Der 37-Jährige zeigte sich völlig unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Letztlich sollte er festgenommen und zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle mitgenommen werden. Beim Anlegen der Handschellen leistete er erheblichen Widerstand und sperrte sich. Zwei Kolleginnen und ein Kollege trugen Prellungen und Schürfwunden davon. Die beiden Kolleginnen konnten im Anschluss ihren Dienst nicht fortführen. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete seine Ingewahrsamnahme für die Nacht an. Nach seiner Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde er heute Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Den in Herborn lebenden 37-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Widerstands gegen und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch.

Herborn: Beleidigt und bedroht -

Nach Beleidigungen und einer Bedrohung rückten gestern Morgen Streifen der Herborner und Dillenburger Polizei in den Park gegenüber dem ehemaligen Krankenhaus aus. Das Opfer hatte sich telefonisch über den Notruf gemeldet. Der Mann lief gegen 08.20 Uhr mit seinem Hund durch den Park. An dem dortigen Pavillon bemerkt er einen Mann, der Glasflaschen auf dem Boden warf. Er sprach den Unbekannten an, worauf dieser ihn mehrfach beleidigte und mit einem Messer in der Hand bedrohlich auf ihn zuging. Der Zeuge nahm Reißaus. Bis zum Eintreffen der Streifen war der unbekannte Täter bereits verschwunden. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung nahmen Polizisten den 43-Jährigen wenig später am Festplatz im Walkmühlenweg fest. Sie entdeckten zwei Messer und stellten diese sicher. Der 43-Jährige ist ohne festen Wohnsitz. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Herborn-Hörbach: Büros durchwühlt -

Ein auf Hydrauliksysteme spezialisierter Betrieb rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 19.00 Uhr bis Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf und suchten in den Büros nach Beute - nach einer ersten Einschätzung fehlen keine Wertsachen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Jugendlichen auf Spielplatz bedroht -

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt die Wetzlarer Polizei gegen einen 32-Jährigen. Der Wetzlarer hielt sich am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr mit weiteren Personen auf dem Spielplatz in der Horst-Scheibert-Straße auf. Der 15-jährige Jugendliche ging mit Freunden an dieser Personengruppen vorbei. Plötzlich stand der 32-Jährige von einer Parkbank auf und pöbelte die Jugendlichen an. Er zog zudem eine Schreckschusswaffe und bedrohte den 15-Jährigen. Das Opfer floh und informierte die Polizei. Eine Streife nahm den stark alkoholisierten Wetzlarer dort vorläufig fest und stellte die Schreckschusswaffe sicher. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten Platzpatronen für die Waffe, eine Machete sowie einen Dolch und stellten diese ebenfalls sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Gefährderansprache wurde der 32-Jährige wieder entlassen.

Wetzlar: Getränkestand durchwühlt -

Auf Beute aus dem Verkaufsstand des Sommerbiergartens in der Colchester Anlage hatten es Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Getränkestand und erbeuteten eine geringe Menge an Bargeld. Die Reparatur des Einbruchschadens wird etwa 1.500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter in dem Biergarten beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund: Überschlag mit Ford -

Gestern in den frühen Morgenstunden verunglückte auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Wetzlar eine Fordfahrerin. Gegen 05.40 Uhr war die 23-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Wetzlar unterwegs. Sie geriet mit dem Wagen auf die Bankette, übersteuerte und verlor die Kontrolle über den Ford. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie trug eine Platzwunde davon, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Ford ist nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei geschätzten 10.000 Euro.

Braunfels: 28-Jährige nach versuchter Brandstiftung bei Haftrichterin vorgeführt -

Nach einer versuchten Brandstiftung in Braunfels kam eine 28-Jährige nach der Vorführung bei einer Richterin in eine Fachklinik. Die in Braunfels lebende Frau versuchte am Mittwoch (14. August) gegen 03.00 Uhr mehrere Gegenstände, darunter Werbebanner, Plastikbäume und Handschuhe aus einem Spender an einer Tankstelle in der Kaiser-Friedrich-Straße anzuzünden. Die 28-Jährige fiel einer Zeitungsausträgerin und einem Anwohner auf, welche letztendlich Polizei und Feuerwehr informierten. Als die Beamten eintrafen, brannte ein Plastikbaum im Eingangsbereich, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Ordnungshüter nahmen die Frau vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die Festgenommene vorgeführt. Nachdem eine Haftrichterin des Amtsgerichtes Wetzlar einen Unterbringungsbefehl erließ, kam sie in eine Fachklinik. Ein Unterbringungsbefehl anstelle eines Haftbefehls war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für ihr Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und aufgrund ihrer Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Klinikum angeordnet werden wird. (S.R.)

Guido Rehr, Pressesprecher

