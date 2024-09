POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Betzdorf (ots) - Am Dienstag, den 10.09.2024, wurde in der Moltkestraße in Betzdorf ein schwarzer BMW beschädigt. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr abgestellt. Der unbekannte Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741/926-0 Peter ...

