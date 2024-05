POL-PDMY: Warnung vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Kaisersesch (ots) - Aktuell brennt in der Straße "Auf der Wacht" in Kaisersesch ein Wohnhaus. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Über das genaue Ausmaß des Brandes und die Ursache ist noch nichts bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

