POL-KA: KA) Walzbachtal: Korrektur- und Nachtragsmeldung zur Meldung vom 20.09.2024 um 10:01 Uhr "Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr"

Bei dem schweren Unfall am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr auf der Kreisstraße 3565 zwischen Walzbachtal-Wössingern und Königsbach-Stein kollidierte ein Kleintransporter, entgegen der Erstmeldung, mit einem entgegenkommenden Ford. Der 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt hierbei leichte, eine 30-jährige Frau, die in dem entgegenkommenden Ford saß, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall war zudem ein weiteres Fahrzeug beteiligt. Der 31-jährige BMW-Fahrer blieb hierbei unverletzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Bergungs-und Reinigungsarbeiten wurde die Strecke gegen 11:20 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

