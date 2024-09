Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in Brand gesetzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag stand die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in Bruchsal in Flammen. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer mutmaßlichen Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen Anwohner gegen 01:05 Uhr Flammen und Rauch aus dem Geschäftsgebäude in der Kaiserstraße wahr und wählten den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, standen bereits Teile des Dachs der Lagerhalle in Vollbrand. Zudem war starker Rauch in die Verkaufsräume gedrungen. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Geschäftsräume sowie angrenzende Wohngebäude zu verhindern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer wohl im Außenbereich des Lagers ausgebrochen war, nachdem sich dort offenbar eine Person aufgehalten hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 180cm großen und rund 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haare handeln. Er soll eine helle Hose und dunkle Oberbekleidung sowie Sneaker getragen und mehrere Gegenstände mit sich geführt haben.

Fahndungsmaßnahmen in der Nacht mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers führten bislang nicht zum Ergreifen des vermeintlichen Brandstifters.

Zur Begutachtung des Brandorts sollen im Laufe des Tages Kriminaltechniker hinzugezogen werden.

Zeugen, die bereits ab 00:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

