Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Brand eines Autohauses in Ettlingen. Eine Person lebensgefährlich verletzt.

Ettlingen (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache, kam es am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr zu einem Brand in einer Halle eines Autohauses in der Mörscher Straße. Ermittlungen zufolge befand sich eine berechtigte Person in der Halle und führte Arbeiten an einem Fahrzeug durch, als der Brand ausbrach. Im Zuge der Löschversuche zog dieser sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in eine Spezialklinik verbracht werden. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 EUR. Teile des betroffenen Gebäudes sind derzeit einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine angrenzende Asylunterkunft musste für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert werden. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in die Einrichtung zurückkehren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Corinna Ebert

Polizeipräsidium Karlrsuhe, Führungs- und Lagezentrum

