Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Blitzeinbruch in Geschäft

Bad Driburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.08.2024, gegen 04:44 Uhr, befuhren bisher unbekannte Täter mit ihrem PKW die City Passage in Bad Driburg. Dabei fuhren sie rückwärts gegen die verriegelte Schiebetür eines Tabakwarengeschäftes. Der Eingangsbereich wurde dabei so stark beschädigt, dass die Täter in das Geschäft eindringen konnten. Sie entwendetet mehrere Tabakwaren. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen kann die Art und Menge der Tatbeute nicht genauer eingegrenzt werden. Eine Fahndung nach dem Täterfahrzeug blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und übernahm die Spurensicherung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer weitere Angaben zu den Tätern machen kann, möge sich bei der Polizei Höxter (05271 / 962 0) melden. /RS

