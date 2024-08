Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzen Kind

Warburg-Germete (ots)

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der B252 in Höhe Germete zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi die B252 in Richtung Autobahn A44. Im PKW befand sich seine Familie. Aus Richtung Germete befuhr ein 84-jähriger mit seinem BMW die K25 und beabsichtigte, nach links auf die B252 abzubiegen. Der BMW Fahrer missachtete die Vorfahrt des Audis, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des heftigen Aufpralls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der vor Ort eingesetzte Rettungswagen konnte lediglich bei einem 12-jährigen Kind aus dem Audi eine leichte Verletzung feststellen. Die B252 musste zwecks Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell