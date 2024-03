Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, den 30.03.2024

1. Brand in Rohbau - Offenbach

Gegen 21.10 Uhr gerieten am Freitag zahlreiche Baumaterialien in einer Tiefgarage eines Rohbaus in der Gustav-Adolf-Straße in Brand. Aufgrund der noch fehlenden Innenausstattung - insbesondere der Brandschutztüren - konnten sich Feuer und Rauch derart ausbreiten, dass das Gebäude bis zum 4. Stock beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 500.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter der 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Brand in Diakonie - Mühlheim

Bei einem Brand in der Forsthausstraße wurden zwei Bewohner der dortigen Diakonie leicht durch Rauchgase verletzt. Gegen 16:20 Uhr brach am Freitag aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Kellerraum aus. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig eingedämmt werden, bevor es auf andere Räume übergreifen konnte. Es entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

