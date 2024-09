Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 18-Jähriger bei Streit durch Schnittverletzung leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Streit mit einem 17-Jährigen am Dienstagvormittag nahe einer Schule in Durlach leicht durch einen Schnitt mit einem Messer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden jungen Männer gegen 11:40 Uhr an einer Unterführung in der Grötzinger Straße wohl aus persönlichen Gründen in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der 18-Jährige dem 17-Jährigen offenbar mehrere Faustschläge, sodass dieser zu Boden ging. Daraufhin soll der 17-Jährige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten mit einem Schnitt am Bein verletzt haben.

Während der vermeintliche Täter nach der Tat die Flucht ergriff, bat der verletzte 18-Jährige in der nahegelegenen Schule um Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er nach der ambulanten Versorgung seiner Verletzung wieder verlassen konnte.

Kurz nach der Tat fielen einer Polizeistreife im Rahmen der Fahndung am Bahnhof Grötzingen zwei Personen auf. Die Beamten unterzogen den Mann und seine Begleiterin daraufhin einer Kontrolle und nahmen den tatverdächtigen 17-Jährigen vorläufig fest.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell