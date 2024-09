Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Eggenstein - Polizei beanstandet viele Verstöße bei Verkehrskontrollen im Stadt und Landkreis

Karlsruhe (ots)

Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr am Karl-Wilhelm-Platz, an der Willy-Brandt-Allee und auf der Durlacher Allee in Karlsruhe sowie beim Kreisverkehr am Ortseingang von Eggenstein mehrere Verkehrskontrollen durch.

Im Fokus der Polizei standen die verbotswidrige Nutzung von Smartphones, die Überwachung der Gurtanlegepflichten aber auch Fahrradkontrollen mit Schwerpunkt "unerlaubte Verkehrsflächennutzung". Insgesamt mussten 60 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Traurige Besonderheit war eine 70-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Audi gegen 18.10 Uhr in eine Kontrollstelle auf der Durlacher Allee fuhr. In ihrem Fahrzeug entdeckten die Polizeibeamten neben ihrer 13-jährigen Enkelin auf dem Beifahrersitz weitere fünf Enkelkinder im Alter von 11, 9, 4 und 2 Jahren sowie ein einjähriges Kleinkind, die alle ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen auf der Rückbank saßen. Auch die Großmutter und die 13-Jährige hatten die Sicherheitsgurte nicht angelegt.

Der trotz aller Belehrungserklärungen uneinsichtigen Frau, musste die Weiterfahrt untersagt werden, bis alle Kinder von einer Verwandten an der Kontrollstelle abgeholt wurden. Die 70-Jährige muss sich nun gegenüber der Bußgeldstelle, der Führerscheinstelle und dem Jugendamt verantworten.

