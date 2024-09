Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.09.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 28.09.2024, im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren in bzw. aus einer Parklücke in der Marktstraße den dortigen ordnungsgemäß abgestellten Pkw des 19-jährigen Anzeigeerstatters. Ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Kurze Zeit später kann jedoch durch die eingesetzten Beamten der unfallbeteiligte Pkw des unbekannten Verursachers in örtlicher Nähe festgestellt werden. Da der Verursacher bislang noch unbekannt ist, werden mögliche Zeugen gebeten Beobachtungen und Hinweise an die Polizei Seesen, unter der Tel.: 05381-9440, zu leisten.

i.A. Schneider, PKin

