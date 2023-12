Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Regionalexpress randaliert und Zugbegleiter angegriffen - Bundespolizei nimmt Minderjährigen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (26. Dezember) soll ein Jugendlicher in einem Regionalexpress Richtung Dortmund randaliert haben. Anschließend soll er zwei Bahnmitarbeiter erst verbal und dann körperlich attackiert haben. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen.

Gegen 3:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen randalierenden Jungen in dem RE1 Richtung Dortmund Hauptbahnhof, in Kenntnis gesetzt. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem Bahnsteig, an dem der Zug eintraf. Dort trafen sie auf die beiden Zugbegleiter und den 16-Jährigen. Zuvor soll der Minderjährige in der Bahn einen Feuerlöscher aus der Halterung herausgenommen und damit hantiert haben. Zudem soll er die Sicherung des Feuerlöschers abgerissen haben. Als der 55-jährige Bahnmitarbeiter den Dortmunder aufforderte dies zu unterlassen, soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In dessen Verlauf soll der Aggressor den Griechen (55) geschubst haben, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend soll der Deutsche (16) auch den 37-jährigen Zugbegleiter weggestoßen haben. Die Bahnmitarbeiter blieben bei der Tathandlung unverletzt, sodass sie ihren Dienst fortsetzen konnten.

Die Beamten nahmen den aggressiven Jungen in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde ein Atemalkoholtest bei diesem durchgeführt, welcher einen Wert von 1,64 Promille ergab. Nach Rücksprache mit der Mutter des Aggressors, holte diese ihren Sohn aus dem Bundespolizeirevier ab.

Die Bundespolizei leitete gegen den 16-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

