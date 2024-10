POL-GS: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Goslar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich im Seesener Ortsteil Rhüden ein Brand eines Wohnhauses. Gegen 1 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Doppelhaushälfte in der Bruchstraße gemeldet. Durch schnelle Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Rhüden konnte das Feuer rasch eingedämmt und größerer Schaden am Gebäude verhindert ...

mehr