Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Apolda

Apolda (ots)

Zahlreiche Anwohner der Heinrich-Heine-Straße in Apolda klagen bereits seit längerem über eine massive Lärmbelästigung und Schäden an ihren Hausfassaden. Aus diesem Grund wurde in Zusammenwirkung der Verkehrsbehörde Apolda und der Polizei in Apolda nach Lösungen zur Verbesserung der Situation gesucht. So wurde die bereits bestehende 30er Zone auf weitere 100 Meter, also insgesamt auf 150 Meter ausgeweitet, um den Verkehr zu beruhigen. Die Polizei wird die Einhaltung der Geschwindigkeit nun in regelmäßigen Abständen überwachen, so wie auch an diesem Montag. Die 30-er Zone hatten in dieser Zeit 929 Fahrzeuge passiert. Es wurden 151 Verwarngelder und 15 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 55 km/h.

