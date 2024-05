Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wer erkennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Am 15. Oktober 2023 kurz vor 11 Uhr ließ eine Reisende im S-Bahnhaltepunkt Leipzig Hauptbahnhof tief ihre Tasche auf einer Sitzbank liegen und stieg in die S-Bahn nach Geithain ein. Die stehengelassene Handtasche bemerkte der spätere Täter. Er saß bereits auf dieser Bank und stellte eine seiner beiden Taschen vor diese. Nach wenigen Augenblicken verstaute er die Handtasche in seine Reisetasche. Anschließend nahm er sein Fahrrad und die beiden Taschen und stieg am Gleis 1 in eine S-Bahn ein.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den unbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

In Auswertung der Kameraaufnahmen kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 20 - 25 Jahre alt, hat eine schlanke Gestalt. Er war mit einer dunklen Hose und einer blauen Jacke bekleidet. Darunter trug er weiße Bekleidung. Zur Tatzeit hatte er zwei Taschen und ein hellfarbenes Fahrrad bei sich.

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Wer kennt diesen Mann?

Hinweise zum Täter bitte an die Bundespolizeiinspektion Leipzig. Telefon: 0341 - 997990

Die Bilder liegen der Pressemitteilung bei.

Zusätzliche Informationen:

Bild 1: Tatverdächtiger verstaut die Handtasche Bild 2: Tatverdächtiger Bild 3: Tatverdächtiger steht vor der Sitzbank

Technischer Hinweis zur Qualität der Bilder: Das Bild wurde aus dem Video der Überwachungskamera gefertigt. Die Videoaufzeichnungen sind softwareseitig schon stark komprimiert. Dadurch erreichen die Einzelbilder nur eine geringe Auflösung.

Die Verfügung der Staatsanwaltschaft Leipzig vom 23. April 2024 zur Öffentlichkeitsfahndung und zur Veröffentlichung der Bilder liegt der Bundespolizeiinspektion Leipzig vor.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell