POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.10.2024

Goslar (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Kiosk in Oderbrück Süd ein. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, gelangten der oder Tatverdächtigen in den Kiosk, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt mit Diebesgut. Die Polizei Goslar führt ein ...

