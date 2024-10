Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.10.2024

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Im Verlauf einer Veranstaltung am Schützenplatz kommt es zwischen einem 23-jährigen und einem 34-jährigen Gast gegen 01:15 Uhr am 05.10.2024 erst zu verbalen Streitigkeiten und anschließend zu einer einfachen Körperverletzung zum Nachteil des älteren Mannes. Ein Zeuge hindert den Angreifer daran, weitere Schläge in Richtung des Opfers auszuführen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am 04.10.2024, gegen 13:40 Uhr beobachtet eine Zeugin, wie ein PKW beim Einparken auf Höhe des Spielplatzes in der Jacobsonstraße Ecke Bismarckstraße eine Straßenlaterne touchiert. Der Fahrzeugführer bemerkt den Anstoß, da er die Laterne anschließend in Augenschein nimmt, entfernt sich jedoch anschließend ohne den Vorfall zu melden. Es entsteht leichter Fremdschaden. Die Zeugin informiert die Polizei und teilt das Kennzeichen des verursachenden PKW mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

