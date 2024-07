Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehle vollstreckt

Kehl/Altenheim/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am Freitag und Samstag im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Bereits am Freitag nahmen die Beamten einen guineischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl fest. Dieser war zuvor mit der Tram von Frankreich nach Deutschland eingereist. Gegen den 16-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Ebenfalls am Freitag wurde am Grenzübergang in Neuried/Altenheim eine 54-jährige französische Staatsangehörige festgenommen. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Sie konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 203 Euro bezahlen und ihre Reise fortsetzen. Auch am Grenzübergang in Altenheim nahmen die Beamten am Samstag morgen einen 21-Jährigen fest. Der russische Staatsangehörige wurde mit Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 272,50 Euro bezahlen. Am Samstagvormittag nahmen die Beamten am Bahnhof in Offenburg einen 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Der Mann wurde wegen Diebstahl mit Haftbefehl gesucht. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

