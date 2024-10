POL-PPWP: Elektronikartikel aus Lkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein freilaufender Hund in der Lauterstraße wurde der Polizei in der Nacht zum Mittwoch gemeldet. Die eingesetzten Beamten fanden den Hund in Höhe des Parkplatzes Meuthstraße. Von einem Besitzer war weit und breit nichts zu sehen. Das Tier machte einen sehr zutraulichen Eindruck, er sprang freiwillig in den Streifenwagen und machte es sich auf dem Beifahrersitz bequem. Da die Polizisten keine Kennzeichnung an dem Hund fanden, nahmen sie ihn mit auf ...

mehr