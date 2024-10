POL-PPWP: ROADPOL "Focus on the Road"

Kaiserslautern (ots) - Ein 28-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Pariser Straße unangenehm aufgefallen. Der Mann geriet im Eingang des Ladens mit dem Ladendetektiv in Streit über einen vermutlichen Diebstahl. Dabei zeigte er den sogenannten "Hitlergruß". Im Anschluss verließ er den Supermarkt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. |elz Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle ...

