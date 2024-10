Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raubdelikt in der Fruchthallstraße

Kaiserslautern (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 1:45 Uhr ein Raubdelikt in der Fruchthallstraße. Eine 29-Jährige lief zu dem Zeitpunkt in Richtung eines Taxi-Standes, als ein Unbekannter sie von hinten attackierte und sie niederschlug. Während die Frau am Boden lag, wendete der Angreifer weiterhin Gewalt an und schlug ihr unter anderem mehrfach ins Gesicht. Im Verlauf des Angriffs suchte der Mann die Taschen der 29-Jährigen nach Wertsachen ab. Der Täter erbeutete mehrere Geldscheine in Höhe von etwa 150 Euro und entfernte sich anschließend unerkannt. Sollten Sie Zeuge der Tat gewesen sein oder Hinweise zum Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 - 2620 zu melden. |bo

