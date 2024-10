Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin aus Residenz vermisst

Kindsbach (ots)

Seit Samstagmittag ist eine 84-Jährige Frau aus einer Seniorenresidenz abgängig. Die Seniorin ist dement und lebte erst seit kurzem in dem Heim. Anlaufadressen rund um Kindsbach sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Die frühere Wohnanschrift der Frau wurde mehrfach überprüft. Die 84-Jährige hatte in ihrer Vergangenheit auch Kontakte nach Karlsruhe-Durlach. Nach Angaben des Pflegepersonals sei die Vermisste noch gut zu Fuß unterwegs. Sie habe bei dem Verlassen der Residenz einen roten Pullover und eine dunkle Jeans getragen. Zudem hatte sie ihre langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Sie ist ungefähr 1,60 Meter groß und schlank. Es ist nicht auszuschließen, dass die Seniorin auch in einen Bus oder einen Zug gestiegen sein könnte. Bislang konnte die Frau trotz intensiver Bemühungen durch Polizei und Feuerwehr nicht gefunden werden.

Aus diesem Grund bittet die Polizei mit einem Foto die Öffentlichkeit um Mithilfe. Ein Foto hat das Polizeipräsidium Westpfalz unter https://s.rlp.de/mKe6c4k im Internet veröffentlicht. Das Bild stammt aus diesem Jahr und ist relativ aktuell. Sollten Sie die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06371 - 805 1830 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern. |bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell