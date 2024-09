Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gutes Ende

Jena (ots)

Helle aber zum Glück nur kurze Aufregung herrschte Mittwoch am späten Vormittag in einer Kindertagesstätte. Kurz vor 12 Uhr teilte eine Betreuerin mit, dass drei Kinder, allesamt 4 Jahre, nicht mehr auf dem Gelände seien. Das Gelände ist komplett umzäunt und eine Absuche führte nicht zum Auffinden der drei Jungs. Sofort wurden Beamte zur Adresse entsandt, welche mit der Informationserhebung sowie Suche begannen. Auch ein Fährtenhund stand bereits in den Startlöchern. Doch zum Glück konnte nach gut 30 Minuten Entwarnung gegeben werden. In Begleitung eines Elternteils wurden die Jungs zurückgebracht. Auf Nachfrage gaben diese an, dass einer von ihnen über den Zaun geklettert sei und im Anschluss für die anderen die Tür geöffnet hatte. Danach begaben sie sich in die nahegelegene Wohnung von einem Jungen und spielten dort. Hier wurden sie dann festgestellt und wieder zur Kita gebracht.

