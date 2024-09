LPI-J: Vermisstenmeldung der Kripo Weimar - update

Weimar (ots) - Im Gesicht wurde gestern Nachmittag eine Postzustellerin verletzt. Diese wollte in Gaberndorf ihrer Arbeit nachgehen und klingelte an einem Hoftor. Als ihr die Tür geöffnet wurde, stürmte der Hund der Familie, eine Schwarzwildbracke, heraus, sprang an der Frau hoch und biss ihr ins Gesicht. Zur Behandlung ihrer Verletzungen musste die Postbotin ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

