POL-GM: Einbruchsversuch in Lebensmittelmarkt scheiterte

Lindlar (ots) - Am Montag (2. September) hebelten Kriminelle im Zeitraum zwischen 7:10 Uhr und 17:10 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Schwalbenweg auf. So gelangten die Einbrecher in das Gebäude, wo sie alle Schränke durchsuchten und Schmuck stahlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr