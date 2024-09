POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in eine Pizzeria in Niederseßmar eingebrochen und haben dort die Wechselgeldkasse gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 22:20 Uhr und Sonntagmorgen (1. September), 6 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261 8199 1211 E-Mail: ...

