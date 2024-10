Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei und ADFC beraten auf dem Wochenmarkt - Korrektur Datum

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Vergangene Woche haben wir eine Pressemeldung zu einer Veranstaltung auf dem Wochenmarkt in Waldmohr herausgegeben (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5884085). Leider hatte sich hier ein Fehlerteufel eingeschlichen. Bei der Meldung war das Datum nicht korrekt angegeben. Die gemeinsame Beratung mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) findet am kommenden Samstag, den 19. Oktober, von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt statt. Hier werden wir Tipps und Hinweise rund um die Themen Zweirad und Einbruchschutz an interessierte Besucher weitergeben. Unannehmlichkeiten, die durch das fehlende Datum entstanden sind, bitten wir zu entschuldigen. |kfa

