Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tag des Einbruchschutzes: Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Westpfalz (ots)

Wenn Ende Oktober die Uhren wieder auf die Winterzeit umgestellt werden, beginnt die sogenannte dunkle Jahreszeit.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher jede Chance, um sich Zutritt zu mangelhaft gesicherten Häusern und Wohnungen zu verschaffen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen ungebetene Gäste zu schützen. Welche Sicherungsmaßnahmen sinnvoll sind, erfahren Bürgerinnen und Bürger unter anderem am Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober. Dann informieren Polizei und ihre Partner wieder umfassend über mechanische Sicherungen, das richtige Verhalten und Möglichkeiten zur staatlichen Förderung von Einbruchschutz. Schon mit der Umsetzung folgender, einfacher Verhaltenstipps könne viel erreicht werden:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Praktische Tipps zu effektivem Einbruchschutz geben die Polizei und ihre Partner rund um den Tag des Einbruchschutzes. Das Team des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz informiert unter anderem bei den folgenden Veranstaltungen:

- 11. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Förderverein "Morbacher Freunde e. V.", 67700 Niederkirchen, OT Morbach, Lindenstraße 71, dortiger Gemeindesaal - 16. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, 55592 Desloch, Schulstraße 3, Gemeindehaus - 29. Oktober 2024, 19:00 Uhr, 66871 Konken, Hauptstraße 42, Haus der kulinarischen Landstraße

Zusätzlich werden sie rund um den Tag des Einbruchschutzes mit Informationsständen in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs sein.

Umfassende Informationen zu Sicherungsmöglichkeiten und Förderungen von baulichen Investitionen gibt es außerdem im Internet unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz steht Ihnen bei Fragen zum Thema Einbruchschutz auch gerne per Telefon unter 0631 369-1444 oder E-Mail unter beratungszentrum.westpfalz@polizei.rlp.de zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Termine für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung für das Eigenheim vereinbart werden. |elz

