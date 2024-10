Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trotz starkem Alkoholkonsum hinters Steuer gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer ist in den frühen Sonntagmorgenstunden einer Polizeistreife in der Lauterstraße aufgefallen. Der Fahrzeugführer fuhr hierbei vor dem Streifenwagen in Schlangenlinien. Als die Beamten das Fahrzeug anhielten, konnten sie starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Polizisten nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |bo

