POL-PPWP: Unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Einbrecher haben sich am Wochenende Zugang zu einem Kiosk in der Leipziger Straße verschafft. Vermutlich gelangten die Täter, zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Sonntag, 7:15 Uhr, mit Hilfe eines Bolzenschneiders auf das Gelände und hebelten im Anschluss die Eingangstür des Kiosks auf. Die Unbekannten stahlen Zigaretten, Bargeld und Bier. Ebenfalls wurde die Kasse am danebenliegenden Sportplatz aufgebrochen und geleert. Die Polizei sicherte ...

mehr