Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zurückschiebung wegen Einreisesperre

Weil am Rhein (ots)

Entgegen einer bestehenden Einreisesperre versuchte ein 35-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Zudem bestand ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann. Er wurde in die Schweiz zurückgeschoben.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den saudi-arabischen Staatsangehörigen Mittwochnacht (09.10.24) als Mitfahrer in einem Taxi bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der 35-Jährige konnte dabei keine Reisedokumente vorlegen. Mittels Überprüfung der Fingerabdrücke wurde die Identität des Mannes festgestellt. Gegen den 35-Jährigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie zur Festnahme wegen eines bestehenden Einreiseverbots. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 200 Euro konnte der 35-Jährige bezahlen. Aufgrund der erneuten unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das bereits bestehende Einreiseverbot gegen den 35-Jährigen wurde um ein weiteres Jahr bis Oktober 2029 verlängert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in die Schweiz zurückgeschoben.

