BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf wegen sexueller Belästigung

Neuenburg am Rhein (ots) - Ein, mit drei Haftbefehlen, gesuchter 39-Jähriger wurde an der A5 bei Neuenburg durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (03.10.24), nach der Einreise aus Frankreich, an einem Parkplatz an der A5. Der 39-Jährige konnte ...

mehr