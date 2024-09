Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahndungserfolg nach Aufbruch eines Automaten am Bahnhof Dillenburg

Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitag (20.9. / 7:45 Uhr) ging beim Bundespolizeirevier Gießen eine Meldung über einen aufgebrochenen Automaten am Bahhof Dillenburg ein. Der Automat, an dem u.a. Liquids für E-Zigaretten angeboten werden, wurde mittels einer Betonplatte gewaltsam geöffnet. Hierbei entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Dank der vorhandenen Videoüberwachung des Bahnhofs Dillenburg konnten zwei männliche Täter unmittelbar bei der Tatbegehung beobachtet werden. Die Aufzeichnungen zeigten, dass sich die Tat gegen 4:41 Uhr ereignete. Dabei war deutlich zu sehen, wie die Täter mit einer Betonplatte den Automaten aufbrachen und sich an dem Inhalt zu schaffen machten.

Ein bedeutender Fortschritt bei der Ermittlung ergab sich, als die Betreiber des Automaten zur Sichtung hinzugezogen wurden. Dabei erkannten sie einen der Täter als eine ihnen bekannte Person.

Auf Grundlage dieser Erkenntnis und der Videosicherung, konnte der erste Tatverdächtige schnell ermittelt und befragt werden. Dieser gab letztendlich die Tat zu und teilte auch die Personalien seines Komplizen mit.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des ,,besonders schweren Fall des Diebstahls'' eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell