Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sattelzug bremst Zug aus - Zeugen gesucht!

Nieder-Ohmen (Vogelsbergkreis) (ots)

Wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" ermittelt seit gestern Vormittag (19.9 / 8:22 Uhr) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein bislang unbekannter Fahrer überquerte mit seinem Sattelzug trotz Rotausleuchtung einen unbeschrankten Bahnübergang in Nieder-Ohmen, während sich eine Hessische Landesbahn (Zugnummer: 24813) mit 80 km/h auf der Fahrt von Gießen in Richtung Fulda näherte.

Schnellbremsung und Achtungspfiffe

Der Lokführer erkannte den Sattelzug rechtzeitig und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Zuvor gab er mehrere Achtungspfiffe ab. Glücklicherweise konnte die Bahn noch rechtzeitig halten. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Die Reisenden im Zug bekamen lediglich einen Schreck. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

