BPOLI-WEIL: Im Fernbus mit gefälschten Dokumenten

Basel (ots) - Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter 34-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Ausreise am Basel Badischen Bahnhof kontrolliert und anschließend festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (06.10.24) am Basel Badischen Bahnhof. Der 34-Jährige gab dabei an, aus Deutschland zu kommen und zu seinem Wohnort in der Schweiz zur ...

