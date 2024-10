Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Basel (ots)

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter 34-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Ausreise am Basel Badischen Bahnhof kontrolliert und anschließend festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (06.10.24) am Basel Badischen Bahnhof. Der 34-Jährige gab dabei an, aus Deutschland zu kommen und zu seinem Wohnort in der Schweiz zur reisen. Die Überprüfung des Mannes ergab vier Vollstreckungshaftbefehle, jeweils wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. In drei Verfahren war der 34-Jährige deshalb zu Geldstrafen in einer Höhe von insgesamt 5965 Euro verurteilt worden. In einem Verfahren war eine zweimonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt worden. Der Gesuchte wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Hier muss er mindestens die zweimonatige Freiheitsstrafe verbüßen. Die 256-tägige Ersatzfreiheitsstrafe kann er noch durch Zahlung der offenen Geldstrafen abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell