Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahndungserfolg am Hauptbahnhof Schwerin

Schwerin (ots)

Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 31-jähriger Syrer konnte in der Nacht zum Sonntag, den 26. November 2023 durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Schwerin festgenommen werden.

Da der Mann auf der Fahrt mit dem RE 13180 von Ludwigslust nach Schwerin keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen konnte forderte die Zugbegleiterin die Bundespolizei des Reviers Schwerin an. Bei der Kontrolle und Überprüfung seiner Personaldaten konnten die Beamten feststellen, dass gegen den unerlaubt aufhältigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hamburg vorlag. Dem Mann wird zur Last gelegt im Januar 2023 gewerbsmäßig und gemeinschaftlich mit einer weiteren Person insgesamt vier Diebstahlshandlungen am Hauptbahnhof Hamburg begangen zu haben.

Der 31-Jährige wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er bis zum Beginn der Hauptverhandlung verbleiben wird.

Des Weitere wurden Ermittlungen wegen des Erschleichen von Leistungen und Beleidigung der Zugbegleiterin eingeleitet.

