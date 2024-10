Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer jeweils ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag konnte die Polizei zwei Fahrzeugführer anhalten, die jeweils keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnten. Ein Pkw-Fahrer fuhr hierbei in eine Kontrollstelle der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass zum Kontrollzeitpunkt eine Fahrsperre für den 31-Jährigen bestand und er somit nicht berechtigt war ein Auto zu führen. Zudem hielten die Beamten wenige Stunden später im Stadtgebiet einen Rollerfahrer an, der ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten bei dem 17-Jährigen zusätzlich noch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, woraufhin er einräumte am Morgen noch Haschisch konsumiert zu haben. Ein anschließender Urin-Test reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dazu wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Rollerfahrer wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung eröffnet. |bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell