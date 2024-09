LPI-SLF: Zeugen nach Unfall zwischen PKW und Radfahrerin gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen stahlen Unbekannte vom Gelände eines Elektrobauunternehmens in Neustadt an der Orla mehrere Meter Kupferkabel, sodass nun Zeugen gesucht werden. "In der Windschleiche" überstiegen der/ die Täter den Zaun, beschädigten mehrere Baucontainer und entwendeten schließlich rund 55 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise ...

