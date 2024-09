LPI-SLF: Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Uhlstädt-Kirchhasel/ Bad Blankenburg (ots) - Unbekannte hatten in den zurückliegenden Tagen versucht, in Bad Blankenburg und Uhlstädt-Kirchhasel Zigarettenautomaten aufzusprengen. In Bad Blankenburg, so wurde es am zurückliegenden Wochenende bekannt, brachten ein oder mehrere Unbekannte durch Nutzung eines unbekannten Sprengmittels den Automaten am Stadthallenparkplatz in der Bahnhofstraße zur Detonation. Weiterhin ...

mehr