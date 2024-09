Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Buntmetall

Triptis (ots)

Zwischen dem 13.09.2024, 14:30 Uhr und dem 15.09.2024, 09:30 Uhr begaben sich mehrere bislang unbekannte Täter mit einem kleinen Lkw oder Transporter mit Ladekran zunächst an den Grundstückszaun eines Fachbetriebs für Drucklufttechnik in Triptis in der Zeppelinstraße. Die Täter begaben sich zu einem Sammelplatz für Altmetall auf dem Grundstück. Von dort wurde ein Stahlblechcontainer mit alten Elektromotoren mittels Hubwagen zum Zaun transportiert. Anschließend wurden die E-Motoren verladen. Der Container wurde zurückgelassen. In der Folge wurde das zweiflügliche Tor zum Grundstück mit grober Gewalt beschädigt, damit dies sich öffnen ließ. In der Folge fuhr man mit dem kleinen Lkw/ Transporter zum Schrottsammelplatz. Ein Stahlblechcontainer mit Messingresten wurde komplett entwendet. Aus anderen vor Ort befindlichen Stahlblechcontainern wurden Kupfer- und Edelstahlreste sowie alte Batterien entwendet. Um während der Tat unerkannt zu bleiben, wurde zuvor an zwei Werkshallen die Bewegungsmelder zerstört, so dass kein Lichtstrahler auslösen konnte. Das Beutegut wog ca. 1 - 1,5t und hatte einen Wert von ca. 3500,- EUR. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf min. 3000,- EUR. Hinweise und Beobachtungen insbesondere in der Nachtzeit zum oben beschriebenen besonders schweren Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 036634310 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegegn.

