LPI-SLF: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Schalkau (ots) - Bislang unbekannte Täter wollten im Zeitraum von Montag bis Freitag gewaltsam in eine Imbiss-Hütte in der Eisfelder Straße in Schalkau eindringen. Die Täter machten sich hierbei an mehreren Fenstern zu schaffen und versuchten diese mittels unbekannter Werkzeuge zu öffnen. Dies misslang jedoch, wodurch niemand in das Gebäude eindringen konnte. Im Bereich der Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ...

