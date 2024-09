LPI-SLF: Erneut Motorradfahrer auf der Strecke "Schauberg" verletzt

Sonneberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag rückten Polizei, Rettungskräfte, Katastrophenschutz und weitere Mitarbeiter verschiedener Ordnungsbehörden in die Neuhäuser Straße in Sonneberg zur dortigen Gemeinschaftsunterkunft aus. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen Wochen kam es durch Anwendung von Chlor und Waschmittel (mutmaßlich im Zusammenhang mit ...

mehr