POL-HB: Nr.: 0572 --Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Gröpelingen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 13.09.24 - 15.09.24

Am Freitagabend kam es in Gröpelingen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 30 Jahre alter Mann verletzte einen 26-Jährigen durch einen Messerstich schwer. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Zielfahnder der Bremer Polizei lokalisiert und festgenommen werden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Der Vorfall ereignete sich vor einem Haus in der Oslebshauser Heerstraße, wo der 26-Jährige von dem 30-Jährigen, der in Begleitung von drei Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 15 und 18 Jahren war, bedrängt und angegriffen wurde. Der Geschädigte verständigte daraufhin seinen Bruder, der sich in der Nähe befand und mit einer weiteren Person zu Hilfe eilte. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 30-Jährige dem 26-Jährigen in den Oberkörper stach.

Der Täter und seine Begleiter flüchteten anschließend mit einem Auto. Das Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und notärztlich versorgt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellten sich die Mittäter den Behörden. Nach intensiver Fahndung konnte der mutmaßliche Haupttäter durch Spezialeinheiten festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erging ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an.

