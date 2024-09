Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0570 --Schwerer Verkehrsunfall in Sebaldsbrück--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 13.09.2024, 22.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sebaldsbrück wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwei 19-jährige Männer befuhren mit ihren Autos gegen 22.55 Uhr die Ludwig-Roselius-Allee in stadtauswärtige Richtung. Einer in seinem weißen BMW auf der rechten, der andere in seinem grauen Daimler-Benz auf der linken Fahrspur, beide laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer des BMW wollte ein Auto überholen, dass vor ihm fuhr, scherte nach links aus und kollidierte dabei mit dem neben ihm fahrenden Daimler. Beide Fahrzeugführer verloren die Kontrolle, gerieten ins Schleudern, prallten gegen einen Baum, der abgerissen wurde und kamen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des BMW und sein 18-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte und sein 18-jähriger Insasse erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden von der Polizei zur Untersuchung sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsunfallkommissariats, auch wegen eines Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr, dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

