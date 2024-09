POL-HB: Nr.: 0568 --Verlockende Falle

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Mahlstedtstraße Zeit: 12.09.24, 21 Uhr

Zwei 18 und 21 Jahre alten Männer wurden am Donnerstagabend in Burglesum in eine Liebesfalle gelockt. Statt eines Dates wurde das Duo von mehreren Räubern erwartet, die die beiden überfielen. Die Polizei konnte die Täter fassen.

Die Männer lernten eine 17-Jährige in einem sozialen Netzwerk kennen und verabredeten sich mit ihr in der Mahlstedtstraße zum Sex. Die Internetbekanntschaft erwartete die Liebeshungrigen bereits und lockte sie in einen Park. Hier traten plötzlich die vermummten, dunkel gekleideten Männer aus dem Gebüsch hervor und griffen das Duo umgehend an. Dabei schlugen die Angreifer mit Aluminium-Baseballschlägern und Fäusten auf sie ein. Die Räuber entwendeten ihre Wertgegenstände, schnappten sich die Schlüssel ihres geparkten Autos und flüchteten in verschiedene Richtungen. Dazu entwendeten sie noch das Fahrzeug. Die jungen Männer wurden später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 18-Jährige verlor bei dem Angriff mehrere Zähne.

Die sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei Bremen, mit Unterstützung von niedersächsischen Einsatzkräften, lief sehr erfolgreich. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen sechs Angreifer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sowie die 17-Jährige vorläufig fest. Es wurden Fahrzeuge und Wohnungen durchsucht, Baseballschläger und viele Beweismittel sichergestellt. Die weiteren umfassenden Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Die Polizei Bremen rät bei einem Online-Flirt: Verabreden Sie sich in einem Lokal oder in einer Gegend, die Sie kennen. Verabreden Sie sich nie in einer Wohnung oder an einem Ihnen unbekannten Ort. Wählen Sie einen belebten Ort, am besten ein Lokal oder Café. Planen Sie selbst Ihre An- und Abreise, um nicht von Ihrer neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens darüber, wann und wo Sie verabredet sind.

